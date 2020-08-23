السعودية.. 3 قتلى في انهيار منزل شعبي بجدة (صور)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين بإصابات متفاوتة، اليوم الأحد، بعد انهيار منزل طابقي شعبي في مدينة جدة غرب السعودية.

وقال الدفاع المدني السعودي، إن فرقه التي باشرت الحادث، انتهت من عمليات البحث والإنقاذ، باستخراج ثلاث جثث و12 مصابًا تم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات.

وأظهرت صور من موقع الحادث في حي الرويس بالمدينة الساحلية، ركام المنزل المحطم، بينما يعمل رجال الدفاع المدني على الوصول لمحتجزين.

باشر مدني #جدة انهيار منزل شعبي ،تم إخراج عدد 12 شخص من تحت الأنقاض ونقلهم للمستشفي ولازال العمل جاري للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض . pic.twitter.com/JUU5OTGw09 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 23, 2020

مدني #جدة انتهاء عمليات البحث والإنقاذ بحادث انهيار منزل شعبي بحي الرويس، وتم استخراج عدد (15) شخصاً من تحت الأنقاض، الإصابات 12 حالة نقلوا للمستشفى و( 3)حالات وفاة نسال الله لهم الرحمة والمغفرة. pic.twitter.com/MBk7CaysN6 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 23, 2020

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، العقيد محمد القرني، قوله إن المنزل مكون من ثلاثة أداور.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا في الحادث لمعرفة سبب انهيار المنزل، فيما لم تتضح جنسية الضحايا والمصابين بعد.