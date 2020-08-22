"المؤبد" لرجل أعمال مصري وموظفة في بنك استوليا على مليار جنيه

قضت محكمة الجنايات المنعقدة في عابدين في مصر اليوم السبت بالسجن المؤبد لرجل الأعمال ”مجدي يعقوب نصيف“، وموظفة في بنك القاهرة، بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه، وانقضاء الدعوى لمتهمين آخرين لوفاتهما.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2006، عندما قررت النيابة المصرية إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليهم، لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من بنك القاهرة، ومنح تسهيلات ائتمانية مخالفة للقانون.

وأشار قرار الإحالة من النيابة، إلى أن المتهمين استولوا على مليار جنيه منهم رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة، والمتهم الثاني ”متوفى“ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا.

ولفت إلى أن ”المتهمين أضرا عمدا بأموال جهة عملهما آنفة البيان، بقيمة بلغت مليارا و300 جنيه، إذ قاما بصرف المبالغ المذكورة، إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبمخالفة تعليمات بنك القاهرة“.

وبين القرار أنه ”على الرغم من عدم قيام المذكور بسداد التجاوزات القائمة في حسابات شركته، ما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة في حساباته، ووجود عجز في الضمانات المقدمة منه والموجودة تحت يد البنك، ما ترتب عليه ضياع المبلغ، الذي يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته“.