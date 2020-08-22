فتاة سورية تلقي بنفسها من الطابق الثالث هربا من الاغتصاب

ألقت فتاة بنفسها من الطابق الثالث بمدينة اللاذقية الساحلية في سوريا؛ للفرار من شخص حاول الاعتداء عليها بعد استدراجها إلى مسكنه.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن الفتاة وتدعى فدوى (25 عاماً) ألقت بنفسها للهرب من شاب يقطن بخيمة على سطح البناء، حيث حاول الاعتداء عليها رغم تهديدها له بإلقاء نفسها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها على ”فيسبوك”: إن ”فرع الأمن الجنائي تمكن من كشف ملابسات وفاة الفتاة بعد أن دارت الشبهات حول الشاب الذي يقطن الخيمة، ليتم القبض عليه، وبالتحقيق معه أقرَ بجريمته، وأكد أنه استدرج الفتاة إلى الخيمة بعد علمه بخلافها مع عائلتها وأشقائها وهروبها من منزلهم“.

واعترف المتهم أن الفتاة هددته بإلقاء نفسها إن لم يكف عن مضايقتها، إلا أنه لم يستجب، ما دفعها لتنفيذ تهديدها وإلقاء نفسها ما أدى إلى وفاتها.