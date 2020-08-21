كأن شيئا لم يكن.. متجر يغطي جثة أحد عماله توفي أثناء عمله بالمظلات

تعرض متجر كارفور في البرازيل لهجوم وانتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد قيام القائمين عليه بتغطية جثة موظف لديهم توفي أثناء العمل بالمظلات، مع استمرار العمل في المتجر دون توقف.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن مانويل مويسيس كافالكانتي، الذي يعمل بمتجر كارفور بمدينة ريسيفي، وافته المنية أثناء ساعات العمل، وبدلًا من أن يتم إغلاق المتجر لحين إخراج جثمانه، قامت إدارة المكان بتغطية مانويل بالمظلات الشمسية وهو يرقد ميتًا على الأرض محاطًا بالصناديق.

وظلت حركة البيع والشراء قائمة واستمر الزبائن في الحصول على مشترياتهم وهم غير مدركين لوجود رجل ميت بقربهم.

وانتشرت صور العامل المغطى بالمظلات الشمسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات والانتقادات على المتجر وكيفية تعامله بهذا الشكل مع وفاة أحد عامليه.

واعتذرت إدارة كارفور لاحقا عن سوء تعاملها مع وفاة العامل واعترفت بأن تصرفها حيال الأمر كان غير لائق على الإطلاق.

وقدمت الإدارة أيضا اعتذارا لأسرة مانويل، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم لهم.

وبحسب البيان، فإن مانويل كان مديرًا للمبيعات داخل المتجر وشعر بالتعب أثناء عمله، فيما قامت إدارة المكان بطلب الإسعاف وعمل الإسعافات الأولية له، إلا أنه فارق الحياة.

وأكدت إدارة المتجر أنه سيتم إغلاق المتجر عند حدوث أي حالات مشابهة مستقبليا.