الكويت.. شاب يقتحم حصة "أونلاين" معلنا حبه لطالبة

اقتحم شاب في دولة الكويت، يرجح أنه في العقد الثاني من عمره، حصة دراسية عن مادة الدستور خاصة بطالبات الثانوية العامة ”أونلاين“ في محافظة الجهراء، معلنا حبه لفتاة.

ورغم مطالبة المعلمة للطالب الكف عن تصرفاته، إلا أنه رد عليها بالقول ”إن ما يفعله لا شيء فيه وأن حبيبته من بين الدارسات“.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن والد الطالبة المعنية دخل بدوره إلى الدرس وأكد أنه سيلاحق الشاب قضائيا.

ولم يعرف كيف وقعت الحادثة وتمكن الشاب من الدخول إلى الحصة عبر ”الأونلاين“ وما إذا كان اخترق الحصة أم اخترق حساب طالبة ما.

وكثفت الجهات الأمنية من تحرياتها للتوصل للشاب وضبطه.