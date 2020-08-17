وفاة خادمة وإصابة اثنتين بحريق داخل منزل في الكويت‎‎

لقيت خادمة آسيوية مصرعها، وأصيبت اثنتان أخريان، في حريق اندلع داخل غرفتهنَ في منزل بمنطقة الشهداء بمحافظة حولي الكويتية.

ووقع الحريق داخل غرفة الخدم في المنزل، حيث كانت تتواجد الخادمات الثلاث، وتم إنقاذ اثنتين منهنَ من قبل رجال الإطفاء الذين قاموا بإخماد الحريق.

ولم يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ الخادمة الثالثة التي فارقت الحياة نتيجة النيران المندلعة، في حين باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق، بحسب صحيفة ”الراي“.

وأشار اللواء المتقاعد حمد السريع إلى الحريق بتغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ قال فيها ”إن الخادمة المتوفاة فلبينية في العقد الثالث من عمرها، والخادمتين المصابتين إحداهما إثيوبية والأخرى من مدغشقر وقد تم نقلهما إلى مستشفى مبارك للعلاج“.