مصر..مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء انهيار مبنيين متجاورين

لقيت سيدة اليوم الأحد مصرعها، وأصيب 4 آخرون جراء انهيار مبنيين متجاورين في منطقة بحري غرب الإسكندرية، شمال مصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة الجمرك بانهيار عقارين، حيث أسفر الانهيار عن وفاة سيدة تحت الأنقاض تدعى ليلى محمد (55 عاما) وإصابة 4 آخرين“.

وفي السياق نفسه، إنهار اليوم الأحد منزل مكون من 3 طوابق في محافظة أسيوط في صعيد مصر، تقيم فيه أسرة مكونة من 5 أشخاص، دون وقوع أي إصابات.

وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق في وقائع انهيار المباني الثلاثة، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة في مصر لمعاينة العقارين المنهارين في منطقة ”بحري“ في الإسكندرية، وفريق آخر لمعاينة العقار المنهار ”غرب أسيوط“.