سماع دوي انفجار في فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو (فيديو)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد قوله: إن دوي انفجار سُمع اليوم الأحد، في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأعقبه إطلاق نار.
سماع دوي انفجار في فندق بالعاصمة الصومالية #مقديشو أعقبه إطلاق نار وتصاعد لأعمدة الدخان #إرم_نيوز #الصومال #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/YHXMJteBqG
— إرم نيوز (@EremNews) August 16, 2020
وأضاف الشاهد الذي يدعى أحمد علي“ ”سمعت دوي انفجار هائل في الفندق أعقبه إطلاق نار، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان“.
وأكد صادق علي المتحدث باسم الشرطة، وقوع الانفجار قائلا: ”سنوافيكم بأحدث التفاصيل لاحقا“.
ويتردد على الفندق مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.
وقال أحد المقيمين قرب الشاطئ لرويترز إن الحكومة نشرت قوات الأمن في شاطئ ليدو.
وقال محمد نور وهو موظف في الحكومة: ”يجري تبادل إطلاق النار بشكل مروع والرصاص الطائش وصل إلينا قرب الشاطئ“.