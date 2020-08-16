سماع دوي انفجار في فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو (فيديو)

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نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد قوله: إن دوي انفجار سُمع اليوم الأحد، في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأعقبه إطلاق نار. سماع دوي انفجار في