وافد يخلع ملابسه داخل مسجد في الكويت

ألقت الشرطة الكويتية القبض على وافد من جنسية عربية خلع ملابسه داخل مسجد في منطقة صباح السالم تحت تأثير مادة مخدرة.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني اليوم الأحد قوله، إن أحد العاملين بالمسجد أبلغ الشرطة بوجود شخص تجرد من ملابسه داخل المسجد، مرجحا أنه في حالة عدم توازن.

وبحسب المصدر، انتقل رجال الأمن إلى المسجد وتمت السيطرة على الوافد وإحالته إلى القضاء بتهمة انتهاك حرمة دور العبادة.

وبين المصدر أن التحقيقات مع المتهم كشفت أن لا دوافع دينية وراء إقدامه على فعلته، وأن ما جرى كان نتيجة تعاطيه مادة يشتبه في أنها مخدرة.