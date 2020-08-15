مصري يذبح زوج شقيقته لشكه في وجود علاقة عاطفية مع زوجته

أنهى شاب مصري حياة زوج شقيقته ذبحا بالسكين بعدما استدرجه داخل أرض زراعية، وذلك لشكه في وجود علاقة عاطفية مع زوجته.

في التفاصيل، تلقى مركز شرطة المنيا (صعيد مصر) بلاغا بالعثور على جثة شخص مذبوحا وملقى وسط الأراضي الزراعية.

وتبين للشرطة أن المجني عليه شاب في الخامسة والثلاثين من عمره ويعمل في إحدى مخابز القرية ”فرّانًا“.

وبتتبع خيوط الجريمة تبين للمباحث أن القاتل هو شقيق زوجته، الذي يبلغ من العمر 28 سنة (يعمل مزارعا).

وأوضحت التحريات أن الجاني شك في وجود علاقة عاطفية بين زوجته والمجني عليه، ما أثار حفيظته، وقرر قتله.

وقام المتهم باستدراج المجني عليه وسط الزراعات، ثم باغته بسلاح أبيض وقام بذبحه وفر هاربا.

وحررت الشرطة محضرا في الجريمة، وأحالتها إلى النيابة العامة.