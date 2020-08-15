انتحار طالب أزهري مصري بسبب تعثره في الامتحان

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انتحر طالب أزهري مصري شنقا بسبب تعثره في امتحان الثانوية الأزهرية بإحدى قرى المنوفية، شمال البلاد. وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا بانتحار طالب