انتحار طالب أزهري مصري بسبب تعثره في الامتحان

انتحر طالب أزهري مصري شنقا بسبب تعثره في امتحان الثانوية الأزهرية بإحدى قرى المنوفية، شمال البلاد.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا بانتحار طالب ثانوية أزهرية يقيم بقرية جريس دائرة المركز، عقب ظهور نتيجة الامتحانات ودخوله في حالة نفسية سيئة، بعد تعثره الدراسي في نتيجة الثانوية الأزهرية.
وتبين انتحار الطالب ”ب، م، ع“ ”18 عاما“ والمقيم في قرية جريس والمقيد بالصف الثالث الثانوي الأزهري، شنقا داخل منزله.
وبسؤال والده أفاد بانتحار نجله نتيجة التعثر الدراسي في الامتحانات ونفى الشبهة الجنائية.
وتم تحرير المحضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.