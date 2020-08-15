صياد أسترالي يقع في شباك سمكة ويلقى حتفه‎

توفي صياد سمك يبلغ من العمر 56 عاما، في أستراليا، بعدما ارتطمت به سمكة وثبت إلى مركب كان على متنه، بحسب ما أعلنته الشرطة المحلية، السبت.

وأوضحت شرطة الإقليم الشمالي في أستراليا، أن ”الرجل كان يصطاد السمك مع أفراد من عائلته وأصدقائه في مرفأ داروين، عندما ضربته سمكة ضخمة عند مستوى الصدر“.

وعادت المجموعة إلى الشاطئ حيث حاول المسعفون في المكان إنعاشه.

وأضافت الشرطة: ”للأسف فارق الرجل الحياة. يبدو هذا حادثا مؤسفا أثار صدمة كبيرة في نفوس الأشخاص الذين كانوا على متن المركب وأفراد عائلة الرجل وأصدقائه“.

ولم يتضح على الفور نوع السمكة.

وفي حادث شبيه حصل في منطقة قريبة العام 2018، نجت امرأة كانت تصطاد السمك بعدما أصابتها سمكة ماكريل بجرح عميق في عنقها.