اتهام روسية بقتل زوجها وممارسة الجنس مع جثته (صور)

ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة؛ بتهمة قتل زوجها المغني ثم ممارسة الجنس مع الجثة قبل تقطيعها، وشرب دمه وإطعام أصابعه للجرذان.

ونفت مارينا كوكهال (36 سنة) تهمة قتل زوجها الكسندر يوشكو، لكنها اعترفت بأنها قامت بتقطيع الجثة؛ بدعوى أنها لا تريد أن يعرف محبوه أنه توفي جراء جرعة زائدة من المخدرات، على الرغم من أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم تعاطيه.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، نقلا عن وسائل إعلام روسية، إن الشرطة تعتقد أن كوكهال قتلت زوجها بسبب غيرتها من عشيقته الشابة، وأنها قامت بتقطيع جثته بسكين مطبخ ومنشار، وذلك بعد أن عثر رجال الشرطة على أجزاء من الجثة في الثلاجة، وأخرى في برميل القمامة خارج منزلها في مدينة سان بطرسبرغ.

وأشارت إلى أن المتهمة اعترفت بإطعام أطراف أصابع الجثة للجرذان في حديقة المنزل، فيما اتهم محاميها الشرطة بانتهاك القوانين أثناء تحقيقها مع المتهمة؛ بعد أن أبلغته أنهم ضغطوا عليها للإجابة على سؤال عما إذا كانت ”تذوقت دم زوجها ومارست الجنس مع جثته“.

بدورها، قالت عشيقة القتيل إن الزوجة هددتها وأبلغتها أن زوجها يعاني من مرض نقص المناعة المكتسبة، الإيدز.