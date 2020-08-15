بعد اختفائه "الغامض".. العثور على جثة ربّان عراقي قرب جزيرة إيرانية

عثرت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، على جثمان ربّان بحري عراقي، قرب جزيرة لاراك، في حادثة غامضة.

وقال خالد الثعالبي، رئيس مؤسسة البحريين العراقية إنه ”في حادثة غامضة من نوعها، فُقد الكابتن البحري العراقي محمد جواد القرغولي من سفينته في خليج عُمان والتي كان ربانًا لها“.

وأضاف أنه“بعد البحث عنه لمدة 3 أيام، عثر على جثته قرب سواحل جزيرة لاراك الإيرانية“.

وطالب الثعالبي“رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل السريع لفتح تحقيق شامل والاتصال مع الجهات الخارجية المعنية لكشف ملابسات الحادثة“.

ويعد الربّان البحري محمد جواد القرغولي من خريجي الكلية البحرية العراقية، وأحد أعمدة البحرية، ومن أهم الكفاءات في مهنته، وعمل في العديد من الأكاديميات البحرية، وله عدة مؤلفات.