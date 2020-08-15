رضيع ينجو بأعجوبة بعد دخول قضيب حديدي بجمجمته (صور)

نجا صبي صيني من الموت بأعجوبة بعد أن اخترق قضيب حديدي الجزء الخلفي من جمجمته خلال حادث منزلي. حسبما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

كان الرضيع البالغ من العمر عاماً واحدًا، يجلس وحيدًا خارج منزله، قبل أن ينزلق فجأة ويسقط إلى الوراء على قضيب معدني مثبت بفتحة غطاء، على حد قول والده. مما تسبب في اختراق القضيب الجمجمة من الخلف.

وذكر التقرير أن والد الطفل قام بنقله على الفور الى أحد المستشفيات فى مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ، وكشف عن استقرار حالة الرضيع بعد خضوعه لعملية استغرقت ساعة، استطاع خلالها الفريق الطبي إزالة القضيب الحديدي من رأسه.

عن الحادثة، قال الأب إن ابنه ”كان يجلس خارج المنزل قبل أن ينزلق فجأة على أرض مبللة ويسقط إلى الوراء، ركضت للاطمئنان عليه اعتقدت أنه أصيب في رأسه“، وخلال ذلك قطع الأب القضيب من غطاء الفتحة وذهب به إلى المستشفى .

فيما قال الدكتور وانغ جوانغ مينغ رئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الأطفال، إن حالة الطفل كانت حرجة وقت حضوره، وبفحصه وجدوا أن القضيب كان على بُعد خمسة ملليمترات من ثقب الأوعية الدموية، مما قد يسبب نزيفًا يهدد حياته، لكن سارت الأمور على ما يرام ونجا الطفل.