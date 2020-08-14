السلطات المصرية تكشف أسباب غرق "عبارة دمشلي"

كشفت النيابة العامة في مصر أسباب غرق معدية (عبارة) بمحافظة البحيرة، في الحادث الذي تسبب بوفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت النيابة، في بيان الجمعة، أن ”أسباب وقوع الحادث هو صعود سيارة نقل ثقيل على متن المعدية (العبارة)، رغم أنها غير مجهزة لنقل مثل تلك السيارات“.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه لدى سؤال أحدَ مستقلي السيارتين الغارقتين، أكد أنه خلال توقفه ومَن كان معه بالسيارة على متن المعدية، حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختل توازنها وانقلبت غارقة في المياه“.

وقالت النيابة: إن أحد المختصين في مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، صاحبة إصدار الترخيص بالمعدية، أكد استيفاءها ”شروط الحصول على ترخيص ونقل الركاب والسيارات عليها، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى عيب برصيف الصعود إلى المعدية جعله غير مناسب لمرور السيارات عليه بشكل آمن“.

وأضاف المختص أن ”المعدية غير مجهزة لإقلال سيارات النقل الثقيل، مثل التي أخلَّتْ بتوازنها“، وفق بيان النيابة.

وأشار البيان إلى أن ”مالك المعدية أقرَّ بتعيينه عاملين عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك“.

وأفاد بأن ”الوحدة المحلية سبق وأن تبينت عدم حَمل العامليْن المذكورين بالمعدية تراخيص للعمل عليها، ونبهتهما على عدم تكرار ذلك، وقد أقرَّ العاملان خلال استجوابهما بمباشرتهما العمل على المعدية بغير ترخيص، مؤكديْن علمَ مالكها بذلك“.

وبين أن ”النيابة قررت تشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة العامة للنقل النهري لفحص المعدية وملف ترخيصها، والتأكد من مدى صحة وسلامة هذا الترخيص ووجود وسائل الأمن والمتانة بها“، مشيرا إلى أنها ”أمرت بحبس مالك المعدية الغارقة، واثنين من العاملين عليها احتياطيًّا على ذمة التحقيقات“.

وكانت العبارة غرقت يوم أمس الخميس، ناحية قرية دمشلي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بينهم اثنان من المتهمين.