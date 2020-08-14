14 أغسطس

إخماد حريق في محال للخيام وبيوت الشعر بالرياض (صور)

إخماد حريق في محال للخيام وبيوت الش...

أخمد الدفاع المدني السعودي حريقا شب في محال للخيام وبيوت الشعر بالرياض، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر، اليوم الجمعة. ولم

المصدر: فريق التحرير

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أخمد الدفاع المدني السعودي حريقا شب في محال للخيام وبيوت الشعر بالرياض، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر، اليوم الجمعة.

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ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول ما إذا تسبب الحريق بخسائر بشرية أم لا.

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