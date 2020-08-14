إخماد حريق في محال للخيام وبيوت الشعر بالرياض (صور)

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أخمد الدفاع المدني السعودي حريقا شب في محال للخيام وبيوت الشعر بالرياض، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر، اليوم الجمعة. ولم