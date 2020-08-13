اختطاف أب أثناء رحلة تنزه مع أطفاله الثلاثة شمال لبنان

اختطف مجهولون شخصا كان في رحلة تنزه بصحبة أطفاله الثلاثة شمال لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الخميس، أن شخصا يقطن في منطقة السوح في جرود الهرمل شمال لبنان، وجد الأطفال الثلاثة بمفردهم، فقام بتسليمهم للأجهزة الأمنية.

وأظهرت التحقيقات، أن الأطفال من عائلة آل فرنجية، كانوا في رحلة مع والدهم في منطقة جردية الواقعة بين محافظتي الشمال ومحافظة بعلبك الهرمل في لبنان، قبل اختطاف الأب من قبل مجهولين.

وذكرت الوكالة أن الأطفال قطعوا مسافات طويلة إلى أن وصلوا إلى منطقة السوح، حيث جرى العثور عليهم.

من جانبها بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة، لملاحقة الخاطفين.