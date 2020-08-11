الكشف عن حالتي انتحار في الكويت

شهدت محافظة الأحمدي في الكويت، الثلاثاء، حالتي انتحار منفصلتين، إحداهما لسائق هندي وأخرى لشخص مجهول الهوية تم العثور على جثته معلقة بإحدى الأشجار.

ووقعت الحادثة الأولى في منطقة جابر العلي، حيث أقدم سائق هندي على شنق نفسه بمنزل كفيله المواطن داخل غرفته الجانبية الموجودة في المنزل.

وأبلغ الكفيل الجهات الأمنية بأن سائقه شنق نفسه داخل الغرفة، لينتقل رجال الأمن إلى منزله للوقوف على الحادثة، بعد إبلاغ النيابة العامة والأدلة الجنائية لرفع الجثة وكشف ملابسات الحادثة، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

أما الحادثة الثانية فوقعت بمنطقة المهبولة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مجهولة الهوية معلقة بحبل مربوط بشجرة، وأبلغ رجال الأمن النيابة العامة بالحادثة بعد أن تبين لهم أنها أيضاً حالة انتحار.

وسجلت الكويت في الأشهر القليلة الماضية عدة حالات انتحار معظمها لوافدين، وكان بعضها مرتبطاً بكورونا.