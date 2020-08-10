الصومال.. مقتل 6 على الأقل في إخماد تمرد داخل السجن الرئيسي بمقديشو

قالت الإذاعة الرسمية؛ إن ستة مسجونين على الأقل قُتلوا وأصيب ستة آخرون عندما أخمدت قوات الأمن الصومالية انتفاضة في السجن الرئيسي بالعاصمة مقديشو اليوم الاثنين.

وقال ضابط شرطة كبير طلب ألا يُنشر اسمه، إن مسجونين متمردين انتزعوا بنادق من حراس كانوا في نوبة عمل مساء اليوم وقتلوا ثلاثة منهم.

وأضاف الضابط الكبير، أن الحراس وقوات أمن أخرى أعادوا تجميع صفوفهم وتمكنوا من قتل المتمردين.

وقالت الإذاعة الرسمية في موقعها على الإنترنت نقلا عن الأجهزة الأمنية ”قتلت قوات الأمن بالرصاص ستة مسجونين وأصابت ستة مسجونين آخرين وأمسكت بخمسة آخرين أحياء. كانوا جميعا مسجونين قاتلوا في مكان الاحتجاز“.

وقالت الإذاعة، إن عملية استعادة النظام في مجمع السجون استُكملت.

وقال نزيل إنه شاهد جنديا يبدو أنه أصيب منكفأ على وجهه على أرض السجن.

وقال محمد نور أحد نزلاء السجن لرويترز من الغرفة التي ينزل بها ”أستطيع سماع إطلاق النار من داخل كتلة الزنازين الرئيسية“.

وحاول الصومال إعادة بسط سيادة القانون خلال العقد الماضي، لكنه لا يزال يعاني من هجمات متكررة تشنها حركة الشباب المتشددة. ولم ترد الحركة فورا على طلب رويترز الإدلاء بتعليق.