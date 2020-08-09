بعد سلسلة حوادث "غامضة".. حريق هائل في جزيرة كيش الإيرانية (فيديو)

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اندلعت النيران اليوم الأحد في أحد أهم الأسواق التجارية بجزيرة كيش في الخليج العربي. وقالت وكالة أنباء "جوان" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي إن "حريقاً