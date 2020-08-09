بعد سلسلة حوادث "غامضة".. حريق هائل في جزيرة كيش الإيرانية (فيديو)

اندلعت النيران اليوم الأحد في أحد أهم الأسواق التجارية بجزيرة كيش في الخليج العربي.
وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي إن ”حريقاً واسعاً اندلع في مجمع برديس 1 التجاري بجزيرة كيش جنوب إيران“.
اندلاع حريق بسوق تجارية في #جزيرة_كيش الإيرانية#إرم_نيوز #إيران pic.twitter.com/ocPjImgQVX
— إرم نيوز (@EremNews) August 9, 2020
ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية التجار في جزيرة كيش، سادات نجفي قوله ”إن الحريق واسع النطاق ولا يزال مستمراً“، مضيفا أن ”الحريق اشتد مع وصوله إلى المحال المخصصة لبيع الملابس، وأن رجال الإطفال يحاولون احتواء الحريق“. ولم يكشف نجفي عن حجم الخسائر والأضرار.
آتش سوزی دیگر در منتها الیه جنوبی «عمق سابقا استراژیک سید یک دست»، در جزیره کیش
دقایقی پیش پاساژ پردیس یک واقع در جزیره کیش دچار آتش سوزی شد، pic.twitter.com/q5XfSLWMs3
— ماهايزديار (همتاب) (@MahIzadYaar) August 9, 2020
واتسعت دائرة الحرائق والانفجارات التي استهدفت العديد من المصانع والشركات ومحطات الطاقة في إيران في الفترة الأخيرة، وكان من أهمها استهداف محطة نطنز النووية وسط البلاد مطلع تموز/ يوليو الماضي.