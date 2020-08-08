مصري يقتل زوجته بسبب خلاف على بيع منزلهما

أنهى زوج مصري حياة زوجته بعد أن سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض بمناطق متفرقة في جسدها؛ بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بصعيد مصر إخطارًا يفيد بوصول سيدة إلى مستشفى مغاغة العام جثة هامدة؛ نتيجة إصابتها بعدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة من جسدها.

وبالفحص والتحري تبين وقوع مشادة كلامية بين الزوجين تطورت لمشاجرة؛ بسبب خلاف حول بيع منزلهما وإعطاء الأموال لشخص من نفس قريتهما يعمل في توظيف الأموال، ويزعم الحصول على أرباح كبيرة.

وكشفت التحريات التي جرت بمعرفة أجهزة الأمن المصرية أن المتهم حاول مرارًا الضغط على زوجته لإقناعها برأيه ببيع مسكن الزوجية؛ بغرض توظيف ثمن البيت والحصول على فوائد منه، لكن كل محاولاته انتهت بالفشل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة في مصر لتباشر التحقيقات.‎