مصر .. حريق هائل على الطريق الدائري بالقاهرة (فيديو)

اندلع حريق في سيارة وقود اليوم السبت على الطريق الدائري بالمعادي في القاهرة، ولم يعرف ما إذا تسبب بخسائر بشرية أم لا حتى الآن.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق.
اندلاع حريق ضخم إثر انفجار صهريج وقود في مدينة القاهرة المصرية
اندلاع حريق ضخم إثر انفجار صهريج وقود في مدينة القاهرة المصرية
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Posted by Erem News إرم نيوز on Saturday, August 8, 2020
وعلق الناشط أحمد العاصي ”اشتعال عدد من السيارات أعلى دائري المعادي أمام برج سما باتجاه المنيب ربنا يستر“، أما الناشط محمد فقال “ لاحول ولا قوة إلا بالله حادث أليم على طريق الدائري كارفور انفجار سياره وقود أمام مدخل العين السخنة من طريق الدائري“.
@Bey2ollak اشتعال عدد من السيارات أعلى دائري المعادي امام برج سما باتجاة المنيب ربنا يستر pic.twitter.com/C9hwza7jq6
— Ahmed Elassy (@AhmedElassy20) August 8, 2020
لاحول ولا قوة الا بالله
حادث اليم على طريق الدائري كارفور
إنفجار سياره وقود امام مدخل العين السخنة من طريق الدائري pic.twitter.com/dSmajqcM6I
— Mohammed (@uHuFuxBO3UaPj5r) August 8, 2020