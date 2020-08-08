8 أغسطس

مصر .. حريق هائل على الطريق الدائري بالقاهرة (فيديو)

مصر .. حريق هائل على الطريق الدائري...

اندلع حريق في سيارة وقود اليوم السبت على الطريق الدائري بالمعادي في القاهرة، ولم يعرف ما إذا تسبب بخسائر بشرية أم لا حتى الآن. وتداول نشطاء على مواقع التواصل

المصدر: فريق التحرير

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اندلع حريق في سيارة وقود اليوم السبت على الطريق الدائري بالمعادي في القاهرة، ولم يعرف ما إذا تسبب بخسائر بشرية أم لا حتى الآن.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق.

اندلاع حريق ضخم إثر انفجار صهريج وقود في مدينة القاهرة المصرية

اندلاع حريق ضخم إثر انفجار صهريج وقود في مدينة القاهرة المصرية
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Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Saturday, August 8, 2020

وعلق الناشط أحمد العاصي ”اشتعال عدد من السيارات أعلى دائري المعادي أمام برج سما باتجاه المنيب ربنا يستر“، أما الناشط محمد فقال “ لاحول ولا قوة إلا بالله حادث أليم على طريق الدائري كارفور انفجار سياره وقود أمام مدخل العين السخنة من طريق الدائري“.