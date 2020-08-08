مصر .. حريق هائل على الطريق الدائري بالقاهرة (فيديو)

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اندلع حريق في سيارة وقود اليوم السبت على الطريق الدائري بالمعادي في القاهرة، ولم يعرف ما إذا تسبب بخسائر بشرية أم لا حتى الآن. وتداول نشطاء على مواقع التواصل