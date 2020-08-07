مصرع 8 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني في مصر (صور وفيديو)

لقي 8 أشخاص مصرعهم تحت أنقاض أحد المباني السكنية التي انهارت بشكل مفاجئ في منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية بمصر.

ونُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى المحلة العام بعدما نجحت قوات الإنقاذ البرى في انتشالها من أسفل أنقاض المبنى المنهار، بينما تم إنقاذ اثنين آخرين من السكان تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم التعرف على 4 جثث تعود لأم وطفليها وشخص آخر، وجاري التعرف على باقي المتوفين، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا أو ناجين آخرين.

ووجه طارق رحمي محافظ الغربية، بتوفير كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين آخرين، وكلف وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ في المستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، فيما تم تكليف رئيس مدينة المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار.

في السياق ذاته تباشر النيابة العامة، التحقيقات بالواقعة بعدما تلقت إخطارًا في ساعة من متأخرة من مساء الخميس يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من جهاز التفتيش الفني، لمراجعة أعمال البناء بوزارة الإسكان المصرية وفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره.