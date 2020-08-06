7 أغسطس

حريق هائل "يلتهم" مصنعا للملابس المستعملة في تونس (صور وفيديو)

حريق هائل "يلتهم" مصنعا للملابس الم...

اندلع حريق هائل، يوم الخميس، بمصنع لتحويل الملابس المستعملة، في محافظة بنزرت التونسية، فيما تبذل السلطات المحلية جهودها للسيطرة عليه قبل أن تمتد ألسنة اللهب

المصدر: يحيى مروان - إرم نيوز

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اندلع حريق هائل، يوم الخميس، بمصنع لتحويل الملابس المستعملة، في محافظة بنزرت التونسية، فيما تبذل السلطات المحلية جهودها للسيطرة عليه قبل أن تمتد ألسنة اللهب للمصانع المحيطة به.

ويوجد المصنع المقام على مساحة واسعة في منطقة صناعية.

وأكد مدير الحماية المدنية بمحافظة بنزرت، مروان الغزواني، أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة إلى الآن، مشيرًا إلى ضرورة توفير تعزيزات هامة للسيطرة على الحريق.

📌#بنزرت
أكا الزوز طيارات اللي مشاو اللبنان قلهم يرجعوا خاطر خربت هوني وظاهري باش نستحقوهم😂😂

Posted by Saoussen Abdelhamïd Raïs on Thursday, August 6, 2020

وأضاف الغزواني في تصريح إعلامي، أنه تم توفير شاحنات إطفاء وغيرها من الآليات؛ للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى وحدات التخزين والتحويل الداخلية.

وأشار الغزواني إلى أن الحريق أتى على حوالي 50 طنًا من بقايا الملابس المستعملة والصوف وغيرها من منتجات المصنع، دون تسجيل خسائر بشرية.‎

#بنزرت .. حريق في مصنع ''الفريب'' بمنزل جميل

#بنزرت .. حريق في مصنع ''الفريب'' بمنزل جميل
#الحدث_التونسي

Posted by ‎Alhadath.Tunisia الحدث التونسي‎ on Thursday, August 6, 2020

وحمّل محافظ بنزرت، محمد قويدر، مسؤولية الحريق إلى صاحب المصنع، مشيرا إلى أن مستوى السلامة يكاد يكون منعدما داخله.

وأضاف المحافظ أنه سيتم فتح تحقيق لكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادثة.

منزل جميل اندلاع حريق بمصنع ملابس مستعملة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل

منقول

Posted by ‎Bizerte mondiale_بنزرت الرائدة‎ on Thursday, August 6, 2020

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منزل جميل اندلاع حريق بمصنع ملابس مستعملة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل

منقول

Posted by ‎Bizerte mondiale_بنزرت الرائدة‎ on Thursday, August 6, 2020

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