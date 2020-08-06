السيطرة على حريق اندلع في جدة (فيديو)

سيطر الدفاع المدن في مدينة جدة على حريق نشب في مكاتب مؤقتة بحي السليمانية في المدينة.
وأوضح حساب إمارة مكة المكرمة على تويتر إن الحريق وقع بعيداً عن مبنى محطة قطار الحرمين، وأنه لم يتم تسجيل إصابات.
إمارة منطقة #مكة تنفي اندلاع حريق في محطة قطار #جدة وتوضح أن الحريق نشب في مكاتب مؤقتة بعيدة من المحطة ولم يسفر عن إصابات#إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/8LpD6xYoig
— إرم نيوز (@EremNews) August 6, 2020
وتداولت وسائل إعلام وحسابات إخبارية قبل ذلك أن الحريق شب في إحدى المحطات التابعة لقطار الحرمين، بمدينة جدة.
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سيطر الدفاع المدن في مدينة جدة على حريق نشب في مكاتب مؤقتة بحي السليمانية في المدينة. وأوضح حساب إمارة مكة المكرمة على تويتر إن الحريق وقع بعيداً عن مبنى محطة قطار الحرمين، وأنه لم يتم تسجيل إصابات. وتداولت وسائل إعلام وحسابات إخبارية قبل ذلك أن الحريق شب في إحدى المحطات التابعة لقطار الحرمين، بمدينة جدة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #السعودية #جدة #مكة #حي_السليمانية #قطار_الحرمين #حريق #الدفاع_المدني #فيديو #ترند #حريق #لايك #تفاعل #فيديوهات #uae #saudi #video #trend #burn #fire