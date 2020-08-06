السيطرة على حريق اندلع في جدة (فيديو)

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سيطر الدفاع المدن في مدينة جدة على حريق نشب في مكاتب مؤقتة بحي السليمانية في المدينة. وأوضح حساب إمارة مكة المكرمة على تويتر إن الحريق وقع بعيداً عن مبنى محطة