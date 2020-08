السيطرة على حريق اندلع في جدة (فيديو)

View this post on Instagram

سيطر الدفاع المدن في مدينة جدة على حريق نشب في مكاتب مؤقتة بحي السليمانية في المدينة. وأوضح حساب إمارة مكة المكرمة على تويتر إن الحريق وقع بعيداً عن مبنى محطة قطار الحرمين، وأنه لم يتم تسجيل إصابات. وتداولت وسائل إعلام وحسابات إخبارية قبل ذلك أن الحريق شب في إحدى المحطات التابعة لقطار الحرمين، بمدينة جدة.