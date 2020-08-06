مصر.. انهيار مبنى سكني بالمحلة والبحث عن أشخاص تحت الأنقاض (فيديو وصور)

باشرت الأجهزة المختصة في مصر، مساء يوم الخميس، عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا تحت أنقاض أحد المباني السكنية التي انهارت بشكل مفاجئ في منطقة الرجبي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية .

وفرضت الشرطة المصرية طوقا أمنيا حول المبنى المنهار وبقية المباني الأخرى التي تصدعت، وذلك بعد إخلائها من ساكنيها حفاظا على سلامتهم.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“: إن عمليات البحث متواصلة للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

وأضاف المصدر أن مديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بانهيار منزل بمنطقة الرجبي، حيث تحركت على الفور خمس مركبات إطفاء وثلاث مركبات إسعاف إلى مكان الحادثة.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم التوصل إلى أحد حتى الآن، لافتًا إلى أنه يجري رفع الأنقاض ونقلها إلى مكان آخر؛ حتى يمكن تسهيل وتسريع عملية البحث والوصول إلى الضحايا في مكان الانهيار .

بدورهم، أكد عدد من شهود العيان في المنطقة وجود وفيات ومصابين تحت الأنقاض.