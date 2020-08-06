مقتل طفل تفاخر باللهو مع الدببة في منتجع روسي (صور)

لقي صبي صغير مصرعه على يد اثنين من الدببة، حاول اللهو معهما والتظاهر بضربهما من أجل جذب انتباه الفتيات.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن الصبي نيكيتا البالغ من العمر 11 عاما، حاول التباهي بشكل خطير لجذب اهتمام الفتيات اللاتي كن بعمره، فتظاهر بقدرته على استفزاز الدببة وصفعها، واقترب كثيرا من قفصها لالتقاط صورة معها؛ ما أدى إلى إمساك اثنين من الدببة به مثل الكرة، وضربه وخدشه بطريقة وحشية“.

وكان الطفل يقضي عطلة مع أسرته في منتجع بمدينة سوتشي في روسيا.

وبدأت الفتيات اللاتي كن يشاهدن الواقعة بالصراخ والبكاء، واتصلن بذويهن من أجل طلب المساعدة، وبالفعل قدم العاملون في المكان لإنقاذ الفتى وأطلقوا النار على الدبّين وأردوهما قتيلين؛ حتى يتمكنوا من تخليص جسد الطفل المغطى بالدماء.

وأكد السكان المحيطين بالمكان، سماعهم لدوي طلقات نارية داخل المنتجع.

وبعد قدوم سيارة الإسعاف، أكد الطاقم الطبي وفاة الصبي متأثرا بجراحه، حيث لم يكن هناك أي فرصة لإنقاذه.

وتتلقى الفتيات الآن جلسات العلاج النفسي؛ بعد الصدمة التي أُصبن بها ورؤيتهن لمقتل نيكيتا أمام أعينهن.

ووفقا للصحيفة، فقد أدلى شهود عيان بأنهم رأوا الصبي وهو يحاول استفزاز الدببة ويضرب أقدامها.

وأصدرت لجنة التحقيقات الروسية بيانا تفيد فيه برفع قضية جنائية ضد المنتجع لاتهامه بالإهمال؛ بسبب ترك القفص الخارجي للدببة مفتوحا، وعندما اقترب الصبي سحباه للقفص الداخلي عن طريق حفرة صنعتها الدببة تحت قضبان القفص الداخلي.



وجراء هذه الحادثة، اتخذ عمدة مدينة سوتشي، قرارا بإغلاق جميع حدائق الحيوانات الصغيرة داخل المنتجعات؛ حفاظا على سلامة الزوار من الأطفال.