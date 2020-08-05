مقتل شقيق قيادي في حركة فتح في مدينة البيرة الفلسطينية

مقتل شقيق قيادي في حركة فتح في مدين...

قتل شقيق قيادي في حركة فتح الفلسطينية، يوم الأربعاء، إثر مشاجرة بمدينة البيرة في الضفة الغربية. ووفق ما أوردت تقارير إخبارية، فقد شهدت البيرة المحاذية لرام

المصدر: رام الله - إرم نيوز

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قتل شقيق قيادي في حركة فتح الفلسطينية، يوم الأربعاء، إثر مشاجرة بمدينة البيرة في الضفة الغربية.

ووفق ما أوردت تقارير إخبارية، فقد شهدت البيرة المحاذية لرام الله، شجارًا تحول لإطلاق نار مكثف، ما أسفر عن مقتل خليل الشيخ، شقيق القيادي في حركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وذكرت مصادر محلية أن الشيخ كان يشارك في حل خلاف عائلي عندما تجدد الاشتباك وأصيب برصاص، قيل إن ضابطا من جهاز الأمن الوقائي أطلقه.

وعقب تداول خبر القتل، أقدم شبان غاضبون على إغلاق محلات تجارية بالمدينة.

وشهدت المدينة إطلاقا مكثفا للنيران وأعمال شغب، فيما أكد شهود عيان أنه يسمع دوي إطلاق نار بين الحين والآخر.

وأعلنت الشرطة والنيابة العامة، بدءها ”التحقيق في ظروف وملابسات مقتل مواطن بعيار ناري في الصدر في البيرة“.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: ”وصلت إشارة إلى عمليات شرطة المحافظة حول وصول أحد المواطنين إلى مستشفى الهلال الأحمر بمدينة البيره مصاب بعيار ناري في الصدر  في بلدة البيرة، وبعد فترة وجيزة أعلن الأطباء عن وفاته، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمشفى“.

وأكد ارزيقات في بيان أن ”النيابة العامة والشرطة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة“.

يذكر أن معدلات الجريمة تشهد ارتفاعا في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة.