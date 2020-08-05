مقتل شقيق قيادي في حركة فتح في مدينة البيرة الفلسطينية

قتل شقيق قيادي في حركة فتح الفلسطينية، يوم الأربعاء، إثر مشاجرة بمدينة البيرة في الضفة الغربية.

ووفق ما أوردت تقارير إخبارية، فقد شهدت البيرة المحاذية لرام الله، شجارًا تحول لإطلاق نار مكثف، ما أسفر عن مقتل خليل الشيخ، شقيق القيادي في حركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

مقتل #خليل_الشيخ شقيق القيادي في حركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أثناء مشاركته في حل خلاف عشائري بمدينة #البيرة الفلسطينية، لكن الأمر تطور لإطلاق نار كثيف بين الطرفين#إرم_نيوز #فلسطين pic.twitter.com/GJ9Ioqxndv — إرم نيوز (@EremNews) August 5, 2020

#متابعة | مقتل الشاب "خليل شحادة الشيخ" عقب إصابته برصاصة خلال شجار في مدينة #البيرة. pic.twitter.com/isXITiScRm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2020

مقتل شقيق رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ واصابة ابنه في شجار اندلع في مدينة البيرة.

وحسب مصادر محلية فان الشجار وقع خلال عطوة عشائرية في مدينة البيرة تخلله اطلاق نار نتج عنه مقتل المواطن خليل الشيخ. pic.twitter.com/NgF22EdcZP — فلسطين الآن (@paltimes2015) August 5, 2020

#شاهد:

من أمام مستشفى الهلال بمدينة البيرة عقب الإعلان عن وفاة شقيق القيادي بحركة فتح حسين الشيخ جرّاء إصابته بطلق ناري خلال شجار. pic.twitter.com/Wpz4XMnR4Q — شبكة عين الإعلامية (@aeinnews) August 5, 2020

وذكرت مصادر محلية أن الشيخ كان يشارك في حل خلاف عائلي عندما تجدد الاشتباك وأصيب برصاص، قيل إن ضابطا من جهاز الأمن الوقائي أطلقه.

وعقب تداول خبر القتل، أقدم شبان غاضبون على إغلاق محلات تجارية بالمدينة.

#شاهد:

شبّان غاضبون يغلقون محلات تجارية عقب مقتل شقيق القيادي بحركة فتح حسين الشيخ خلال شجار بمدينة البيرة. pic.twitter.com/JEMhb4mUnm — شبكة عين الإعلامية (@aeinnews) August 5, 2020

وشهدت المدينة إطلاقا مكثفا للنيران وأعمال شغب، فيما أكد شهود عيان أنه يسمع دوي إطلاق نار بين الحين والآخر.

وأعلنت الشرطة والنيابة العامة، بدءها ”التحقيق في ظروف وملابسات مقتل مواطن بعيار ناري في الصدر في البيرة“. وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: ”وصلت إشارة إلى عمليات شرطة المحافظة حول وصول أحد المواطنين إلى مستشفى الهلال الأحمر بمدينة البيره مصاب بعيار ناري في الصدر في بلدة البيرة، وبعد فترة وجيزة أعلن الأطباء عن وفاته، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمشفى“. وأكد ارزيقات في بيان أن ”النيابة العامة والشرطة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة“.

يذكر أن معدلات الجريمة تشهد ارتفاعا في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة.