ما سبب كثافة النيران في حريق سوق عجمان بالإمارات؟

قالت إدارة الدفاع المدني في عجمان بدولة الإمارات، إن ضخامة الحريق الذي اندلع في السوق الشعبي اليوم الأربعاء، ناتجة عن البضائع التي أدت إلى سرعة انتشار النيران.

وساعدت طبيعة البضائع التي تشمل مفروشات وأكشاك وطاولات خشبية لبيع الخضراوات، ومواد بلاستيكية قابلة، على انتشار الحريق وكثافة النيران.

وأعلنت إدارة الدفاع المدني أنها أخمدت الحريق بمشاركة فرق دفاع مدني ”دبي، والشارقة، وأم القيوين“.

وأشارت إلى أنها ”سيطرت على الحريق في حوالي الساعة التاسعة مساء دون تسجيل أي إصابات“، وأنه تُجرى حاليًا عمليات التبريد.

واندلع الحريق في السوق الإيرانية، حوالي الساعة 6:30 مساء اليوم الأربعاء. فيما لم يعلن حتى الآن أسبابه.

والسوق الشعبي، الذي يضم عشرات التجار نقطة جذب شهيرة في عجمان، يستقطب الزوار من جميع أنحاء الإمارات.