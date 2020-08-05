فيديو يظهر غرق الباخرة السياحية "اورينت كوين" إثر انفجار مرفأ بيروت

غرقت الباخرة السياحية ”أورينت كوين“ في مرفأ بيروت، وذلك إثر الانفجار المدوي الذي ضرب المرفأ أمس الثلاثاء، وأسفر عن سقوط 100 قتيل ومئات الجرحى والمصابين.

كما سقط قتيلان وأصيب سبعة آخرون، من طاقم السفينة السياحية العائمة المملوكة لرجل أعمال لبناني، قبل أن تغرق.

وأظهر مقطع فيديو، اللحظات الأخيرة من غرق الباخرة، حيث صار معظمها تحت الماء.

غرق الباخرة السياحية "اورينت كوين" في إنفجار مرفأ بيروت Posted by Saida Online on Wednesday, August 5, 2020

وقال رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي، مالك الباخرة، لصحيفة ”الجمهورية“ المحلية: ”للأسف إن الباخرة أورينت كوين، التي كانت ترسو في مرفأ بيروت أصابها الانفجار بأضرار جسيمة وبالغة قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير، ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها، فغرقت في يوم أسود من تاريخ لبنان، وغاب معها معلم سياحي عائم، رفع اسم لبنان عالياً على الخريطة السياحية الدولية على مدى عقود من الزمن“.

وتعتبر ”اورينت كوين“ الباخرة السياحية الوحيدة التي تنطلق من العاصمة بيروت، وتحمل ركابا من جميع الجنسيات، وتبحر نحو جزر اليونان وتركيا في رحلات يتم تنظيمها أسبوعيا، ولا يحتاج ركابها إلى تأشيرات سياحة.

والباخرة عبارة عن فندق عائم، تتسع لـ300 راكب، إضافة إلى طاقمها المؤلف من 150 موظفا من 25 جنسية مختلفة، كما تضم عدة طوابق، وتتألف من غرف مختلفة الرفاهية والأسعار.