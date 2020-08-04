3 أحرف على الرمل تنقذ 3 بحارة مفقودين

عاد ثلاثة بحارة من جزر ميكرونيسيا كانوا عالقين على جزيرة صغيرة غرب المحيط الهادئ إلى ديارهم بعدما رصدت طائرات حربية أسترالية وأمريكية كلمة الاستغاثة ”أس أو إس“ الضخمة التي كتبوها على رمال شاطئ الجزيرة، وأرشدت فرق الإنقاذ إلى مكانهم، وفق ما أعلن مسؤولون.

وقالت القوات الجوية الأسترالية إنها عثرت على الرجال الثلاثة الأحد في جزيرة بايكلوت الصغيرة، على بعد نحو 190 كيلومترا من النقطة التي كانوا أبحروا منها قبل ثلاثة أيام.

وكان قارب الثلاثة البالغ طوله سبعة أمتار خرج عن مساره المقرر، فنفد منه الوقود بين اثنتين من الجزر والجزر المرجانية الاستوائية التي يتجاوز عددها 600 وتتشكّل منها ميكرونيسيا.

وهرعت طائرات حربية أسترالية وأمريكية للبحث عن المركب المفقود إثر بلاغ من مركز الإنقاذ والتنسيق للمحيط الهادئ في غوام. ورصدت الطائرات الأحد نداء الاستغاثة المكتوب على رمال الشاطئ.

ونقلت مروحية أقلعت من حاملة الطوافات الأسترالية ”كانبيرا“ الماء والطعام إلى الرجال الثلاثة على الجزيرة، وأفاد طاقمها بأن المفقودين في حالة جيدة، وتولت دورية بحرية من ميكرونيسيا إجلاء المفقودين الثلاثة من الجزيرة، وفق ما أفادت به القوى المسلحة الأسترالية.