مسلح يحتجز رهينة في بنك بالعاصمة الأوكرانية كييف (فيديو وصور)

قال أنطون جيراشينكو، نائب وزير الداخلية الأوكراني، إن رجلا يُشتبه بأنه مسلح احتجز رهينة في فرع بنك في العاصمة كييف، اليوم الإثنين، لكن لم يقدم مطالب بعد.

LIVE: Man takes hostage in a bank in Ukrain's capital Kyiv https://t.co/lCs778nHZh — PresserWatch (@PresserWatch) August 3, 2020

وكتب جيراشينكو في فيسبوك يقول إن ”الرجل جاء إلى البنك في منتصف النهار، وقال للموظفين هناك إن لديه قنبلة في حقيبة ظهره، وطلب منهم استدعاء الشرطة“.

وقال: ”موظفو المؤسسة المصرفية غادروا المكتب بينما بقي رئيس الفرع هناك كرهينة. وبدأت الشرطة مفاوضات مع الإرهابي وطلبت منه الاستسلام“.

وقال نائب وزير الداخلية في وقت لاحق لقناة تلفزيون محلية إن ”الرجل طلب إجراء مقابلات مع الصحفيين.“

وهذه هي الحادثة الثالثة من نوعها في أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ففي الشهر الماضي، احتجز مسلح 13 شخصا كرهائن في حافلة لساعات قبل إطلاق سراحهم وإلقاء القبض عليه.

ويوم 23 يوليو/ تموز، احتجز رجل ضابط شرطة كبيرا، كرهينة في مدينة بولتافا التي تقع في وسط أوكرانيا، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص يوم السبت. ولم يلحق أذى بالرهينة.