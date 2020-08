شجار عنيف على متن طائرة هولندية بسبب كمامة (فيديو)‎‎

تسبب مسافران مخموران بنشوب عراك قوي على متن طائرة هولندية، بعد أن رفضا وضع الكمامة، ما أدى لدخولهما في نقاش مع بعض الركاب، تطور إلى عراك شارك فيه الركاب و طاقم الطائرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو للشجار الذي وقع على متن رحلة من أمستردام باتجاه ”إيبيزا“ في إسبانيا، على متن طائرة تابعة لشركة KLM.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9

