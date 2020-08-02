مقتل عامل مصري في الأردن.. والقاهرة تعلّق

كشفت وزيرة القوى العاملة في مصر تفاصيل مقتل عامل مصري على يد شاب أردني بالطلقات النارية في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت الوزارة في بيان إنها تتواصل مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث وفتح تحقيق عاجل في الواقعة وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة.

وأصدرت الوزارة تعليمات فورية للسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان لمتابعة مستحقات المصري بعد مقتله، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تلقت تقريرًا عاجلاً من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، كشف فيه أن الضحية يدعي أمير سمير إبراهيم، وتوفي عن عمر ناهز 30 عامًا، إثر اصابته بعيار ناري على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان.

وأكد رئيس مكتب التمثيل العمالي أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، فضلا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قد قال في بيان له، السبت، إنه أسعف إلى المستشفى شخص من جنسية عربية إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري ”بومباكشن“ أثناء وجوده بحي نزال وسط العاصمة، وما لبث أن فارق الحياة.

وأضاف أنه جرى من خلال التحقيقات إلقاء القبض على حدث كان برفقة المتوفى، وتبين أنه من أطلق النار من سلاح ”بومباكش“ كان بحوزته وما زال التحقيق جارياً معه.