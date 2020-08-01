القوات الخاصة الأوكرانية تقتل رجلًا احتجز شرطيًا رهينة

قال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية إن قوات الشرطة الخاصة قتلت رجلًا في وقت مبكر من، اليوم السبت، وسط البلاد بعد قيامه باحتجاز رهينة وتفجير قنبلة يدوية.

وجاءت الحادثة بعد أسبوع من قيام الرجل باحتجاز ضابط شرطة رهينة وهروبه.

وقال نائب وزير الداخلية أنطون جيراتشينكو إن ضابط شرطة عثر على الرجل ويدعى ”رومان سكريبنيك“ في منزل مهجور خارج مدينة بولتافا.

وأضاف جيراتشينكو على فيسبوك:“سكريبنيك، الذي كان يهدد بتفجير قنبلة يدوية، احتجز شرطيًا رهينة، وقوات الشرطة الخاصة قتلت المجرم بطلقة دقيقة التوجيه“.

وتابع قائلًا إن الرهينة لم يكن أمامه سوى بضع ثوان ليقفز بعيدًا عندما انفجرت القنبلة لكنه لم يصب بأذى، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.