مطار روسي ينجو من كارثة إثر اصطدام طائرة بصهريج وقود (صور)

نجا مطار مدني في العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، من كارثة إثر اصطدام طائرة ”إيرباص-321“ بصهريج وقود ممتلئ في مدرج المطار ما أدى إلى أضرار في مقدمة الطائرة وتهشّم الصهريج دون وقوع ضحايا أو اشتعال النار.

وأفادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نقلًا عن وسائل إعلام روسية، أن الطائرة كانت تتجه نحو إحدى فتحات صالة المسافرين لتحميل الركاب في مطار ”شيريميتيفو“ عندما اصطدمت مقدمتها بالصهريج الذي كان ينقل وقودًا إلى إحدى الطائرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيارات الإطفاء والشرطة هرعت إلى مكان الاصطدام، إلا أن الحادث لم يسفر عن اشتعال النار في الصهريج أو الطائرة التابعة لشركة ”إيروفلوت“ الروسية والتي كانت على وشك القيام برحلة داخلية.

وقال متحدث باسم المطار أن الاصطدام ”وقع بين طائرة وصهريج وقود، صباح اليوم، ما تسبب بأضرار للطائرة والصهريج دون وقوع ضحايا أو اشتعال النار“، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.