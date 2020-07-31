طفلة تنجو من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لحادثة دهس ( فيديو)

نجت طفلة في بريطانيا من الموت المحقق بعد اصطدام مروع بسيارة كانت تسير على الطريق الرئيسي، إلا أن الفتاة تمكنت من الإفلات من الموت.

ونشرت شرطة مقاطعة ديفون و كورنوال ببريطانيا، مقطع فيديو تظهر فيه فتاة صغيرة تبلغ من العمر 11 عاما وهي تعبر الطريق، فصدمتها سيارة وقذفتها في الهواء، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقد صرحت الشرطة بأنها قامت بنشر هذا الفيديو لتوعية الآباء بخطورة ترك أطفالهم يعبرون هذه الطرق بأنفسهم والتوعية بأهمية تعليم الأطفال قواعد السلامة، حيث يتعرض أكثر من 120 طفلا للموت دهسا تحت عجلات السيارات، سنويا.

وأظهرت لقطات الفيديو أن الفتاة الصغيرة كانت تعبر الطريق مسرعة ولم تكن منتبهة، وبعدها صدمتها سيارة سوداء من طراز Vauxhall Corsa كانت تسير في الاتجاه المعاكس للطفلة وحملتها على مقدمة السيارة، ثم انحرف السائق ناحية اليسار مما أدى لسقوط الفتاة أرضا بعيدا عن العجلات.

وعلى الرغم من شدة الاصطدام الظاهرة من خلال الفيديو، إلا أن الفتاة الصغيرة نهضت عن الأرض على الفور وسارت في طريقها لمنزلها، ووفقا للصحيفة فقد أصيبت الطفلة فقط بجروح بسيطة جراء السقوط.