طفلة تنجو من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لحادثة دهس ( فيديو)

طفلة في بريطانيا تنجو من الموت المحقق بعد اصطدام مروع بسيارة كانت تسير على الطريق الرئيسي، إلا أن الفتاة تمكنت من الإفلات من الموت. ونشرت شرطة مقاطعة ديفون و كورنوال ببريطانيا، مقطع فيديو تظهر فيه فتاة صغيرة تبلغ من العمر 11 عاما وهي تعبر الطريق، فصدمتها سيارة وقذفتها في الهواء، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية. . #إرم_نيوز #طفلة #بريطانيا #موت #سيارة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #unitedkingdom