عائلة الطفل المتوفى بسبب الشاورما في الأردن تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت عائلة الطفل الأردني يامن وليد (3 سنوات)، والذي توفي جراء إصابته بالتسمم، إثر تناول وجبة الشاورما، من أحد المطاعم شمال غرب العاصمة الأردنية عمّان، أن التقرير الطبي كشف أن سبب الوفاة جاء نتيجة لارتفاع في درجة حرارته مع إصابته بالجفاف.

وقال قريب العائلة في حديث خاص مع ”إرم نيوز“، أن ”الطفل وأشقاءه الثلاثة ووالدته، تناولوا ظهر أمس وجبة الشاورما من مطعم مختص بالوجبات السريعة في منطقة سكناهم الواقعة في منطقة مخيم البقعة الواقع في محافظة البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية عمّان“.

وأضاف أن ”الطفل المتوفى وأفراد عائلته المصابة بالتسمم الغذائي، بعدما تناولوا الشاورما أمس، ظهرت لديهم عدة أعراض مرضية مثل ارتفاع في درجات الحرارة، واستفراغ، وعدم القدرة على المشي“.

وأكد أن أفراد عائلة الطفل المتوفى المصابة بالتسمم، لا تزال تخضع للعلاج في ”مستشفى الأمير حمزة“ في العاصمة الأردنية عمّان، حيث نقلت الأم إلى العناية المركزة، بينما يتلقى الأشقاء الثلاثة العلاج اللازم، وهم تحت مراقبة الطواقم الصحية، إذ إنهم يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع أن المطعم معروف ويحظى بشهرة كبيرة، ولديه زبائن كثر، من المخيم والمناطق المجاورة.

وبدأت تسجيل الإصابات بحادثة التسمم الجماعي ظهر أمس الثلاثاء، في عدد من مستشفيات محافظة البلقاء، جراء الإقبال الواسع على شراء وجبة الشاورما من المطعم، بعد تقديم المطعم عرضا منخفض السعر لبيع الشاورما بقيمة 1 دينار أردني ”أقل من 2 دولار“، حيث بلغ عدد الإصابات 700 إصابة.

وأحدثت الواقعة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ووصفت الطواقم الصحية معظم الحالات ما بين الجيدة والمتوسطة، حيث تماثل العديد منها للشفاء، مع تسجيل 4 حالات خطيرة نزلت بالعناية المركزة.