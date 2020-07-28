إنقاذ طفل بأعجوبة جرفته مياه النهر إلى كهف تحت الأرض (صور)

علق طفل صيني في السابعة من عمره داخل كهف تحت الأرض بعد أن جرفته مياه النهر أثناء السباحة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ”ذا صن“ نقلاً عن صحيفة تشيانجينغ إيفنينغ الصينية، يظهر جد الصبي في الفيديو وهو يمد يده لحفيدة المحاصر داخل كهف تحت الأرض.

كان الجد المذعور يخشى أن يكون حفيده، البالغ من العمر 7 أعوام، قد وافته المنية، بينما كان يسبح في نهر صيني ولكن تم العثور عليه بأعجوبة عندما ظهرت يده بشكل واضح من خلال الفجوة الصغيرة، فقد جرفته مياه النهر إلى كهف تحت الأرض بينما كان يسبح في نهر نانشي سريع الحركة في يونغجيا ونتشو، حسب صحيفة تشيانجينغ إيفنينغ نيوز.

قال جد الصبي الصغير لاو يي، إنه أخذ حفيده للسباحة، وسرعان ما اختفى الطفل في المياه، مضيفا ”اختفى الطفل فجأة، لقد كنت خائفا حقا أن يكون الصبي قد توفي في ذلك الوقت“.

وسرعان ما قام الجد هو وزملاؤه من القرويين بتفتيش دقيق بجوار النهر ووجدوا كهفًا تحت الأرض على الضفة، بينما تظهر يد طفل صغير خارجة من فجوة ضيقة تحت الأرض.

وفي الوقت نفسه، وصل رجال الإنقاذ إلى الضفة، وخشي الرجال من أن التنقيب على ضفة النهر مباشرة فوق رأس الصبي، قد يعرضها للانهيار، لذلك كان عليهم البدء بتحطيم الصخور بعناية من مكان قريب.

في شريط فيديو للإنقاذ، يمكن أن تشاهد فريق الإنقاذ وهم يحفرون عبر عدة بوصات من الطين الصخري السميك باستخدام أيديهم العارية.

ووفقا لما ذكرته فرقة الإنقاذ تم إنقاذ الطفل بنجاح ولم شمله مع جده، ولم يلحق بالصبي أي ضرر خطير.

وصرح مسؤولون محليون لم يكشف عن اسمهم لصحيفة تشيانجيانغ ايفنينغ نيوز، أنهم لم يكونوا على علم بوجود الفتحة الضيقة التي يبدو أنها تحول مياه النهر إلى نظام كهف تحت الأرض.

وأضافوا، أنه تم إغلاق النفق منذ ذلك الحين لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.