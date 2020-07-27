السعودية.. العثور على جثتي رجل وطفلة جرفتهما السيول في عسير (صور)

عثرت كوادر الإنقاذ والدفاع المدني في السعودية، على جثتي رجل وطفلة، قضيا جراء جرف السيول لمركبتهما في وادي ”عبلا“ بمنطقة عسير.

ووفق موقع ”سبق“ المحلي، فإن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني، تلقى بلاغا مساء الأحد، يفيد بانجراف مركبة من نوع هايلوكس بها أشخاص، في سيل بوادي عبلا.

ونقل الموقع عن متحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير قوله: ”على الفور تم تحريك الفرق للموقع مع طلب الدعم اللازم من فرق إضافية، وكذلك دعم الموقف بفرق المتطوعين، وعند الوصول وجدوا أن الحالة عبارة عن انجراف مركبة في وادي عبلا“.

وبين المتحدث أنه ”تم البدء بعمليات البحث وتمشيط الوادي بعد انخفاض منسوب مياه السيل بالتعاون مع المواطنين وبمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية، وعثر على جثماني رجل وطفلة لم يتم التعرف على هويتهما وجرى تسليم الجثتين للشرطة وإيقاف عمليات البحث وذلك لاستمرار الحالة المطرية وتحسبا للسيول المنقولة“.