الأردن.. وفاة طفل في مدينة ألعاب ووالده يودعه بكلام مؤثر

توفي طفل يبلغ من العمر 13 عاما بعد تعرضه أمس السبت لحادث سقوط من إحدى الألعاب المرتفعة في مدينة ملاهي في العاصمة الأردنية عمان.

وكان الطفل أصيب بإصابات بالغة بعد حادثة السقوط، فنقل على الفور إلى المستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة .

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث أسفر عن قرار للمدعي العام يقضي بتوقيف ثلاثة أشخاص من مالكي وموظفي المدينه الترفيهية على ذمة التحقيق بالإضافة إلى إغلاقها.

ونعى والد الطفل ويدعى الدكتور مجدي الدراس على صفحته في ”فيسبوك“ ابنه علي قائلا: ”احتسب عند الله قطعة من روحي والكثير من نفسي وكبدي ولدي علي ( ابو الحسن)، ابني الأديب الخلوق المطيع فاكهة حياتي وأنيسي في مجالسي“.

وأضاف ”استودعك الله يا حبيبي الذي لا تضيع ودائعه رحم الله روحك وجعلك في جواره وفي ظلال عطفه وإلى لقاء قريب في كنف الرحمن يا صديقي وإلى ذاك الوقت سأبقى لك في اشتياق“.