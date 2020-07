الأردن.. وفاة طفل في مدينة ألعاب ووالده يودعه بكلام مؤثر

View this post on Instagram

توفي طفل، 13 عاما، متأثرا بإصابته البالغة، بعد تعرضه لحادث سقوط من إحدى الألعاب المرتفعة في مدينة ملاهي في العاصمة الأردنية #عمان. وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث أسفر عن قرار للمدعي العام يقضي بتوقيف ثلاثة أشخاص من مالكي وموظفي المدينة الترفيهية على ذمة التحقيق بالإضافة إلى إغلاقها. . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #news #trend #news # #عمان #الاردن #حوادث #JORDAN #amman