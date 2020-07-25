لمنعه من الاقتران بأخرى .. مصرية تقتل زوجها بطريقة بشعة

قتلت مصرية زوجها الستيني بطريقة بشعة بعد علمها أنه سيتزوج من أخرى.

وعثر أهالي قرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمدينة منية النصر في محافظة الدقهلية شمال مصر، على معلم متقاعد يدعى أحمد المرسي (63 عاما) ملقى في منور عقار منزله عاريا، وبه آثار تعذيب شديدة، وتوفي فور وصوله المستشفى.

وكشفت التحقيقات أن الضحية قُتل متأثرا بإصابته على يد زوجته، (55 عاما)، التي قررت معاقبته على قرار الزواج من أخرى فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت بمساعدة شقيقها جمال (48 عاما).

وتبين أن المجني عليه أصيب بنزيف داخلي بالمخ، وتجمعات دموية بفروة الرأس، وتوقف الحركة في الأطراف السفلية نتيجة للإصابة بالرأس والاعتداء بجسم صلب.

وقالت شقيقة المجني عليه، في التحقيقات، إن ”زوجته كانت دائمة الاعتداء عليه بالضرب، وهجرته في الفترة الأخيرة، وأقام كل واحد منهما في شقة منفصلة، وحين قرر الزواج من أخرى لمساعدته في شؤون المنزل، انتقمت منه بقتله“.

وتمكنت الشرطة من القبض على الزوجة وشقيقها، واعترفا بارتكاب الجريمة.