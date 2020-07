الخارجية الكويتية تنفي علاقتها بشخص يعرض أموالا داخل سيارة تحمل ملصقها (فيديو)

View this post on Instagram

نفت وزارة الخارجية في الكويت، علاقتها بشخص ظهر في مقطع فيديو مصور وهو يعرض مبالغ نقدية كبيرة داخل سيارة تحمل ملصق الوزارة. وباشرت الوزارة في التحقیق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أن الأموال الظاهرة في الفيديو مسحوبة من أحد البنوك التجاریة، وقد تخص أحد منتسبي الوزارة ولا علاقة لوزارة الخارجیة وحساباتھا بھا. #إرم_نيوز #أخبار #الكويت #حولي #حوادث #الخارجية_الكويتية #نقود #اموال #بنك #غرائب #عجائب #فيديو #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #kuwait #news #trend