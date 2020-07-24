الخارجية الكويتية تنفي علاقتها بشخص يعرض أموالا داخل سيارة تحمل ملصقها (فيديو)

الخارجية الكويتية تنفي علاقتها بشخص...

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

نفت وزارة الخارجية في الكويت، علاقتها بشخص ظهر في مقطع فيديو مصور وهو يعرض مبالغ نقدية كبيرة داخل سيارة تحمل ملصق الوزارة.

وقال مصدر مسؤول إن الوزارة باشرت البحث والتحقیق بعد اطلاعها على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص یعرض مبالغ نقدیة، مستغلا سیارة یظھر بھا ملصق باسم الوزارة.

 

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نفت وزارة الخارجية في الكويت، علاقتها بشخص ظهر في مقطع فيديو مصور وهو يعرض مبالغ نقدية كبيرة داخل سيارة تحمل ملصق الوزارة. وباشرت الوزارة في التحقیق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أن الأموال الظاهرة في الفيديو مسحوبة من أحد البنوك التجاریة، وقد تخص أحد منتسبي الوزارة ولا علاقة لوزارة الخارجیة وحساباتھا بھا. #إرم_نيوز #أخبار #الكويت #حولي #حوادث #الخارجية_الكويتية #نقود #اموال #بنك #غرائب #عجائب #فيديو #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #kuwait #news #trend

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وبين المصدر، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الجمعة، أن الأموال الظاهرة في الفيديو المتداول مسحوبة من أحد البنوك التجاریة كما ھو مثبت علیھا، وهو ما يعني أنها مبالغ قد تخص أحد منتسبي الوزارة ولا علاقة لوزارة الخارجیة وحساباتھا بھا.

وأكد المصدر أن حسابات الخارجیة هي في بنك الكویت المركزي فقط، ولیس لھا أي حسابات في البنوك التجاریة، وذلك التزاما بتوجیھات وزارة المالیة، إذ یتم الصرف منھا وفق ضوابط وموافقات مسبقة من الجھات الرقابیة في الدولة.

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