الخارجية الكويتية تنفي علاقتها بشخص يعرض أموالا داخل سيارة تحمل ملصقها (فيديو)

نفت وزارة الخارجية في الكويت، علاقتها بشخص ظهر في مقطع فيديو مصور وهو يعرض مبالغ نقدية كبيرة داخل سيارة تحمل ملصق الوزارة.

وقال مصدر مسؤول إن الوزارة باشرت البحث والتحقیق بعد اطلاعها على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص یعرض مبالغ نقدیة، مستغلا سیارة یظھر بھا ملصق باسم الوزارة.

وبين المصدر، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الجمعة، أن الأموال الظاهرة في الفيديو المتداول مسحوبة من أحد البنوك التجاریة كما ھو مثبت علیھا، وهو ما يعني أنها مبالغ قد تخص أحد منتسبي الوزارة ولا علاقة لوزارة الخارجیة وحساباتھا بھا.

وأكد المصدر أن حسابات الخارجیة هي في بنك الكویت المركزي فقط، ولیس لھا أي حسابات في البنوك التجاریة، وذلك التزاما بتوجیھات وزارة المالیة، إذ یتم الصرف منھا وفق ضوابط وموافقات مسبقة من الجھات الرقابیة في الدولة.