انتشال جثة طفل سقط في بئر بالسعودية (فيديو)

نشر الدفاع المدني في السعودية، مساء الخميس، مقطع فيديو، يوثق عملية انتشال جثمان طفل قضى في بثر عميق بعدما سقط فيه بأحد المواقع في محافظة النبهانية بمنطقة القصيم.

ويظهر في الفيديو، رجال الدفاع المدني، ومعداتهم المختلفة، وهم يعملون قرب البئر، لحين انتشال جثمان الطفل الذي سقط في اليوم السابق.

كما يظهر الفيديو استعانة فرق الدفاع المدني يتقنيات حديثة تتيح رؤية الجثمان وطريقة استقراره داخل البئر، قبل إنزال معدات خاصة لسحب الطفل الذي لم يتضح سنه وسبب سقوطه في البئر.

إنتشل #الدفاع_المدني بمنطقة #القصيم جثة طفل سقط في بئر إرتوازية بمحافظة #النبهانية يوم أمس الاربعاء نسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه. pic.twitter.com/dn6jsveREA — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 23, 2020

وتعمل السعودية على خطة لردم الآبار المهجورة المنتشرة في أراضيها الشاسعة، مستعينة بمواطنيها لإبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أي بئر مهجورة تفتقد لسور وإجراءات سلامة حولها، فيما يتم تسجيل حوادث سقوط أشخاص في تلك الآبار بين فترة وأخرى.