الأردن .. انتحار فتاتين في منطقة البقعة خلال يوم واحد

انتحرت فتاتان بأسلوبين مختلفين خلال الـ 24 ساعة الماضية، داخل منزليهما في الأردن تحديدا في منطقة البقعة شمالي العاصمة عمان.

وكانت الأجهزة الأمنية، عثرت على الجثتين في واقعتين مختلفتين، ففي الحادثة الأولى ورد بلاغ إلى عمليات الأمن العام يفيد بقيام فتاة (26 عاما) بشنق نفسها بـ”شال” كانت عثرت عليها عائلتها متوفاة.

وفي الحادثة الثانية اطلقت فتاة تبلغ من العمر (17 عاما) النار على نفسها من مسدس.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في الحادثتين المنفصلتين، وبناء على طلب الادعاء العام تم تشريح الجثتين في قسم الطب الشرعي في مستشفى الأمير حسين من قبل لجنة طبية شرعية.