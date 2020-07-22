الحادثة الثانية خلال أسبوعين.. اختفاء طالبة مغربية في ظروف غامضة

اختفت طالبة ثانوية في إقليم الفقيه بن صالح في المغرب في ظروف غامضة، بعد خروجها من مدرستها.

ووفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فإن الفتاة التي كانت تدرس في المرحلة الثانوية اختفت منذ 18 يوما فور خروجها من تأدية امتحان في المدرسة.

وأكد والد الفتاة أن ابنته التي تبلغ 20 عاما، كانت متفوقة وتعيش ظروفا عادية، ولم يسبق أن اشتكت من أي ضغوطات، مؤكدا أنه تم البحث عنها بشكل مكثف من قبلهم وقبل أقاربهم دون جدوى.

وتعتبر هذه الحادثة هي الثانية عقب عثور الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين على طالبة مدرسة تبلغ 18 عاما، اختفت في ظروف غامضة، وهي مكبلة ومجردة من ملابسها، وتنزف من أنحاء مختلفة من جسدها، بعد جرحها بآلة حادة.