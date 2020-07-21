بلجيكا تحقق بمقتل شاب جزائري على طريقة جورج فلويد ( صور وفيديو)

فتح الادعاء العام البلجيكي، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا قضائيًا في قضية مقتل شاب من أصول جزائرية خنقًا لدى اعتقال رجال الشرطة له في بروكسل، على طريقة الأمريكي جورج فلويد.

وقالت الشرطة البلجيكية في وقت سابق، إنّ شابًا من أصل جزائري ألقي القبض عليه أمام أحد المقاهي في أنتويرب، يوم الأحد، بعد محاولته مهاجمة أشخاص وبعد الحادثة نُقل إلى المستشفى إلا أنه توفي بعدها ببضع ساعات.

وأكدت الشرطة في بيان لها، أن الضحية ويدعى ”أكرم“ كان يتصرف بشكل عدواني على شرفة منزله الكائن بالقرب من المحطة المركزية بمدينة أنتويرب، وكان على وشك أن يضع شيئًا في كأسه، ربما كان نوعًا من المخدرات.

وقال المتحدث باسم الشرطة البلجيكية ”سفين لومارت“ إنه بحسب ما رواه المارة على الشارع فإن الشاب كان يهاجم الناس، ويرمي الأثاث من الشرفة، وعندما وصل رجالنا، تغلبوا عليه وقيدوه على الأرض، وبما أنه لم يستسلم، فقد ربطوا ساقيه، كما رأوا أنه ربما كان تحت تأثير المخدرات وبالتالي اتصلوا بخدمة الطوارئ الطبية“.

وأكد المتحدث، أنه في الوقت الذي وصلت فيه سيارة الإسعاف، كان الرجل قد توقف فجأة عن المقاومة، قبل أن يشير إلى أنه تعرض لسكتة قلبية، بعد أن نُقل في وضع حرج إلى المستشفى.

وتقول السلطات البلجيكية إنها ستبني تحقيقاتها على نتائج التحقيق الطبي وعلى شهادات لأفراد الشرطة الذين تعاملوا مع الضحية لمعرفة حيثيات الحادثة وأسباب الوفاة.

وعلى طريقة مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، ظهر في فيديو تداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، ضابط شرطة بلجيكي جاثمًا على ظهر الشاب الجزائري قبل أن تعلن الشرطة في وقت لاحق وفاته.

وأثار مقطع الفيديو غضبًا بين الجزائريين، الذين نددوا بالطريقة التي تعاملت بها الشرطة البلجيكية في اعتقال الشاب ”أكرم“ أمام محطة القطارات بمدينة أنتويرب، والتي وصفها معلقون بالوحشية، مطالبين بتحقيق عادل في القضية.

السفارة الجزائرية تتابع

قال السفير الجزائري في بلجيكا عمار بلاني، في أول تعليق رسمي على حادثة مقتل الشاب إنه ”من الصعب التعليق على تدخل ضباط الشرطة والظروف الدقيقة التي تم بموجبها اعتقال مواطننا الشاب أكرم“.

وأضاف السفير في تصريح صحفي، أن“السفارة الجزائرية تتابع التطورات في هذه القضية عن كثب وأنه ستتم مشاهدة مقاطع الفيديو بما في ذلك التي يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية ومراجعتها مع نتائج تشريح الجثة“، موضحًا أنه ”ستتم متابعة كل التفاصيل من أجل الكشف عن ملابسات هذه الحادثة التي وصفها بالفاجعة“.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن الضحية هو ابن سيدة أعمال جزائرية شهيرة، تدعى زوليخة الزيتوني، وقد توفي مباشرة بعد نقله في وضع حرج إلى المستشفى، وأوضحت المصادر أن الشرطة البلجيكية قامت بتكبيله وخنقه في مشهد يحاكي واقعة مقتل الأمريكي ”جورج فلويد“ في مايو / أيار الماضي.