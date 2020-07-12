اندلاع حريق في مجمع للبتروكيماويات جنوب إيران

اندلع حريق اليوم الأحد في مجمع للبتروكيماويات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، بحسب وكالة أنباء محلية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

ونقلت وكالة ”iribnews“ عن مدير العلاقات العامة في مجمع تندجويان للبتروكيماويات، حميد كيايي قوله، إن ”حريقا اندلع في مصنع PTA 2 التابع لهذا المجمع نتيجة خلل فني“، نافيا وقوع خسائر بشرية نتيجة الحادث.

وأوضح كيايي أن الحريق ”وقع بسبب الظروف المناخية للمنطقة (خوزستان) في الصيف وارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام، ولذلك فإن احتمال وقوع مثل هذه الحوادث مرتفع للغاية“.

وأكد أنها ”تمت السيطرة على الوضع“، مضيفا أن ”إنتاج مجمع تندجويان لم يتضرر أو يتوقف والمجمع يعمل بشكل طبيعي“.

وتم إنشاء المجمع للبتروكيماويات في 26 أبريل 1998، في محافظة خوزستان على مساحة 34 هكتارا، لإنتاج منتجات بلاستيك (PET) وحمض التريفثاليك (PTA).

وفي حادثة أخرى أعلن المتحدث باسم هيئة الإطفاء في العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي اليوم الأحد، عن اندلاع حريق في محطة فرعية كهربائية بالقرب من ميدان فرودسي الشهير بطهران.

وقال ملكي في تصريحات لوكالة ”جوان“ الحكومية ”، إن ”عددا من قطع الخردة المعدنية كانت موجودة أعلى محطة فرعية كهربائية بالقرب من ميدان فردوسي تسببت في اندلاع الحريق“.

وأكد أن ”كوادر الإطفاء توجهت إلى المكان وسيطرت على الحريق“.

وتداول نشطاء ومواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تصاعد الدخان إثر الحريق.

وشهدت إيران، منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، سلسلة انفجارات وحوادث طالت مواقع عسكرية ومحطات نووية وصناعية، من بينها استهداف محطة نطنز النووية.