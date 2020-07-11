مصر.. وفاة 8 أشخاص بحادث سير على الطريق الساحلي الدولي

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 أفراد آخرين، اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، وميكروباص على الطريق الساحلي الدولي غرب محافظة الإسكندرية في مصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الساحلي الدولي، فيما سارع ضباط إدارة المرور للذهاب إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته.

وتبين خلال التحقيقات الأولية وقوع تصادم بين سيارة نقل ثقيل ”تريلا“، وأخرى ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي، أسفر عن 8 قتلى و5 جرحى.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى المشرحة، بينما نقلت المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.